На Николевщине легковушка влетела в магазин

Как передает Politeka.net, первые подробности аварии сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

ДТП произошло рано утром, 5 августа.

Предварительно известно, что 25-водитель не справился с управлением и въехал в здание магазина.

Кроме мужчины, в салоне также находилась 33-летняя пассажирка, которую госпитализировали в больницу.

Она получила травмы различной тяжести. Водителю теперь грозит до трех лет ограничения свободы.

В полиции обратились к возможным свидетелям аварии за помощью.

Если вы владеете записями с видеорегистратора или другими материалами, обратитесь в отделение полиции в г. Баштанка, вул. Семена Бойченко, 5 или по телефонам (05158) 2-71-56, (0512) 53-13-08, 102.

Ранее сообщалось, что украинец в Польше въехал на автомобиле в жилой дом.

Авария, которую зафиксировала камера наблюдения, произошла 4 августа. В момент столкновения в доме находились люди, которые проснулись от страшного грохота. По предварительной информации, мужчина был пьян.

К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.