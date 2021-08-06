На Николевщине легковушка влетела в магазин
Как передает Politeka.net, первые подробности аварии сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
ДТП произошло рано утром, 5 августа.
Предварительно известно, что 25-водитель не справился с управлением и въехал в здание магазина.
Кроме мужчины, в салоне также находилась 33-летняя пассажирка, которую госпитализировали в больницу.
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Она получила травмы различной тяжести. Водителю теперь грозит до трех лет ограничения свободы.
В полиции обратились к возможным свидетелям аварии за помощью.
Если вы владеете записями с видеорегистратора или другими материалами, обратитесь в отделение полиции в г. Баштанка, вул. Семена Бойченко, 5 или по телефонам (05158) 2-71-56, (0512) 53-13-08, 102.
Ранее сообщалось, что украинец в Польше въехал на автомобиле в жилой дом.
Авария, которую зафиксировала камера наблюдения, произошла 4 августа. В момент столкновения в доме находились люди, которые проснулись от страшного грохота. По предварительной информации, мужчина был пьян.
К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.