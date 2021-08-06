Это же дети!

В Кирилловке проверили столовые детско-оздоровительных лагерей

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

В ведомстве отметили, что практически в каждом заведении имели место нарушения действующего законодательства по санитарным нормам.

Больше всего комиссию поразило мучной цех детского учреждения в Кирилловке.

На технологическом оборудовании, столах, стенах, подоконнике бегали муравьи, а в складском помещении для сырья под грязной тканью, охлаждались свежевыпеченные булки.

Также на кухне детского лагеря проверяющие нашли гнилые огурцы, которые были непригодны к употреблению.

В итоге мучной цех был закрыт.

Всего за июль было проведено 34 мониторинговых визитов с лабораторными исследованиями до 18 работающих заведений.

Среди самых распространенных нарушений были несвоевременная уборка и продукты с истекающим сроком годности.

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