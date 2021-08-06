В городе под Днепром сложилась катастрофическая ситуация с качеством воды

Согласно проведённым экспертизам в Желтых водах, некоторые бактериологические показатели, некоторые превышают норму в 28 раз, пишет D1.

Метстные власти уже обратили к жителям города с предупреждением.

Людей призывают не пить воду из крана, чистить зубы и даже мыть ей посуду.

"Никогда не употребляйте в сыром виде. Это опасно для здоровья!», – обратился мэр к жителям Желтых Вод.

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По его словам, в водоканале в ближайшее время проведут ряд мероприятий по улучшению качества воды.

Стоит отметить, для питьевого водоснабжения в Украине используются поверхностные и подземные пресные воды.

Централизованное водоснабжение на 80% обеспечивается за счет поверхностных вод, имеющих антропотехногенные загрязнения.

Вода реки Днепр является основным источником питьевого водоснабжения страны.

Напомним, взрыв прогремел посреди улицы в Каменце-Подольском, среди пострадавших ребенок: появились подробности и кадры.

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