В Карпатах произошло массовое отравление

Об этом сообщается на Facebook-странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, после теплых летних дождей начался грибной сезон.

В Самборском районе Львовской области из-за отравления грибов в реанимацию попали трое людей, а до этого отравление грибами было зафиксировано на Буковине.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Все обстоятельства отравления устанавливаются.

К слову, на Буковине семья с маленькими детьми попала в больницу.

Родители, бабушка и двое детей в возрасте 12 лет, попали в больницу. Как оказалось в Черновицкой области вся семья отравилась грибами.

Удалось узнать, что пострадавшие из города Новоднестровск Днестровского района. Накануне они собирали грибы, которые приготовили и съели.

После этого у них ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали с диагнозом "отравление грибами". Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.

Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.