В Карпатах произошло массовое отравление
Об этом сообщается на Facebook-странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Так, после теплых летних дождей начался грибной сезон.
В Самборском районе Львовской области из-за отравления грибов в реанимацию попали трое людей, а до этого отравление грибами было зафиксировано на Буковине.
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Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
Все обстоятельства отравления устанавливаются.
К слову, на Буковине семья с маленькими детьми попала в больницу.
Родители, бабушка и двое детей в возрасте 12 лет, попали в больницу. Как оказалось в Черновицкой области вся семья отравилась грибами.
Удалось узнать, что пострадавшие из города Новоднестровск Днестровского района. Накануне они собирали грибы, которые приготовили и съели.
После этого у них ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали с диагнозом "отравление грибами". Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.
Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.
Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.