Ураган с дождем и грозами обрушился на Украину
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели распиливали деревья, которые были сломаны в результате сильных порывов ветра.
В частности, в селе Оршовцы Черновицкого района спасатели распилили и убрали дерево, упавшее на проезжую часть.
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Также спасатели убирали поваленные деревья в селах Пядиковцы, Берегомет Неполоковецкий ОТГ и городе Сторожинец Черновицкого района.
К слову, вследствие непогоды в Украине оказались подтоплены дома и дороги
В Раховском районе Закорпатской области из-за ливней поднялась вода в местных потоках, что привело к подтоплению жилых домов и автомобильных дорог.
Было подтоплено 22 домохозяйств и 3 подвальные помещения жилых домов в пгт Ясиня и селе Лазещина.
По состоянию на вечер субботы отрезанными от автомобильного сообщения оставались около 400 дворов в пгт Ясиня.
Напомним, стихия обрушилась на часть Украины, земля побелела от града: кадры природной аномалии.
Как сообщала Politeka, в Украину ворвутся грозовые дожди, жара доконает украинцев: в каких областях ждать непогоды.
Также Politeka писала, что ураган свирепствовал на украинском курорте, ветер снес крыши и деревья: кадры лютой стихии.