Ураган с дождем и грозами обрушился на Украину

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели распиливали деревья, которые были сломаны в результате сильных порывов ветра.

В частности, в селе Оршовцы Черновицкого района спасатели распилили и убрали дерево, упавшее на проезжую часть.

Также спасатели убирали поваленные деревья в селах Пядиковцы, Берегомет Неполоковецкий ОТГ и городе Сторожинец Черновицкого района.

К слову, вследствие непогоды в Украине оказались подтоплены дома и дороги

В Раховском районе Закорпатской области из-за ливней поднялась вода в местных потоках, что привело к подтоплению жилых домов и автомобильных дорог.

Было подтоплено 22 домохозяйств и 3 подвальные помещения жилых домов в пгт Ясиня и селе Лазещина.

По состоянию на вечер субботы отрезанными от автомобильного сообщения оставались около 400 дворов в пгт Ясиня.

Напомним, стихия обрушилась на часть Украины, земля побелела от града: кадры природной аномалии.

Как сообщала Politeka, в Украину ворвутся грозовые дожди, жара доконает украинцев: в каких областях ждать непогоды.

Также Politeka писала, что ураган свирепствовал на украинском курорте, ветер снес крыши и деревья: кадры лютой стихии.