Под Харьковом трагически оборвалось жизнь молодой девушки
22-летняя Виктория Лукашова исчезла, когда отдыхала с друзьями на катамаране. Инцидент произошел еще 18 июля на одном из водохранилищ близ Харькова, пишет "Обозреватель".
Девушка была в компании, которая праздновала день рождение.
Искали девушку как правоохранители и водолазы, так и добровольцы.
К сожалению, ее тело обнаружил местный рыбак на берегу спустя две недели после ее пропажи.
Лобода после громкого заявления о возвращении на родину, раскрыла, что ждет украинцев : "Я впервые..."
Лобода после громкого заявления о возвращении на родину, раскрыла, что ждет украинцев : "Я впервые..."
Врач назвал основные симптомы штамма "Дельта", количество заболевших растет: "Не только высокая температура"
Победительница "Холостяка" Анна Богдан хвастнула новым путешествием с Заливако: "Мы тут задумались, может…"
Победитель "МастерШеф" раскрыл печальные подробности романа с участницей "Холостяка": "Уволили"
По словам одного из волонтеров, который находился на месте, где нашли Вику, на ее теле не было следов насильственной смерти.
"Я сам помогал доставать Вику. Осматривал ее, ничего подозрительного на ней не было. Но этим уже будут заниматься эксперты, они сделают свои выводы", – поделился Александр Гуманюк в комментарии "Обозревателю".
В полиции, сообщили, что открыто производство по статье убийство, но оно может быть переквалифицировано.
Напомним, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"
Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.
Кроме того Politeka писала, о том, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".