Под Харьковом трагически оборвалось жизнь молодой девушки

22-летняя Виктория Лукашова исчезла, когда отдыхала с друзьями на катамаране. Инцидент произошел еще 18 июля на одном из водохранилищ близ Харькова, пишет "Обозреватель".

Девушка была в компании, которая праздновала день рождение.

Искали девушку как правоохранители и водолазы, так и добровольцы.

К сожалению, ее тело обнаружил местный рыбак на берегу спустя две недели после ее пропажи.

По словам одного из волонтеров, который находился на месте, где нашли Вику, на ее теле не было следов насильственной смерти.

"Я сам помогал доставать Вику. Осматривал ее, ничего подозрительного на ней не было. Но этим уже будут заниматься эксперты, они сделают свои выводы", – поделился Александр Гуманюк в комментарии "Обозревателю". В полиции, сообщили, что открыто производство по статье убийство, но оно может быть переквалифицировано.

Более подробные обстоятельства трагедии будут установлены после проведения судмедэкспертизы.