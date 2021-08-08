Не стало выдающегося украинскогохудожника

В воскресенье, 8 августа, в возрасте 59 лет умер руководитель Одесского художественного музея и известный художник Александр Ройтбурд.

О смерти художника написала в Facebook журналистка Катерина Сергацкова. Кроме Сергацковой, о смерти художника написал в Facebook украинский режиссер Олег Сенцов.

Дата прощания с руководителем Одесского художественного музея пока неизвестна. По данным украинских СМИ, в последнее время Ройтбурд страдал от серьезных проблем со здоровьем.

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году выступил сооснователем ассоциации "Новое искусство" (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год - президентом.

Он также был известен своими проукраинскими взглядами. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины и России.



Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея еще 6 декабря 2018 года, однако депутаты облсовета не назначили его официально и хотели выгнать три года. Самым весомым аргументом "против" оказалось уже не раз опровергнуто обвинения, якобы когда-то художник рисовал свои картины человеческими экскрементами. К тому же некоторых депутатов возмутили антироссийские высказывания художника.

Постоянная война с чиновниками не прошла незаметно — он сильно похудел и осунулся.

В комментариях к публикациям пользователи сети выражают свое сочувствие и пишут слова поддержки близким Ройтбурда: "Господи, что же за лето также страшное! Светлая память незаурядному художнику!", "Шок, боль и печаль…", "Как же так?", "Про Сашу всегда хотелось сказать - этот человек будет жить вечно", "Какой ужас, не укладывается в голове".

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