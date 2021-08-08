Сразу два популярных украинских курорта стали жертвами стихии
Как передает Politeka.net со ссылкой на «Обозреватель», непогода наделала бед на популярных курортах Железный порт и Кирилловка, где любят отдыхать украинцы.
В результате сильных ливней в населенных пунктах оказались затопленными целые улицы и базы отдыха. 7 августа в регионе были сильные дожди, которые сопровождались сильным шквальным ветром. Отмечается, что улицы в населенных пунктах буквально превратились в реки. Впрочем, отдыхающие не растерялись и устроили развлечения на затопленных участках.
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Так, в сети появились фото, где дети на надувных кругах плавали в огромных лужах. Чтобы добраться до пляжа туристам приходилось преодолевать расстояние от баз отдыха по щиколотки в воде.
Известно, что спасатели активно работают над устранением последствий непогоды. При помощи мотопомп спасатели откачали около 600 куб. м воды из частных домовладений.
Напомним, что в сети показали кадры "снежных" заносов на украинской трассе в начале августа.
Еще Politeka писала, что после грозовых дождей с градом непогода ударит с новой силой, срочное предупреждение.
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