Так быть не должно

В поезде Укрзализныци мужчина приставал к пассажиркам - защищать их никто не торопился

Инцидент произошел в поезде Львов-Мариуполь после часа ночи, пишет Екатерина Тельмащук в Фейсбук.

К пьяному дебоширу пришел друг из другого вагона, который включил музыку в купе у девушек.

Пострадавшая девушка рассказала, что даже после замечаний проводников и начальника поезда мужчина продолжал вести себя неадекватно.

Пассажирка вызвала полицию на ближайшую станцию, но полицейские сказали, что у них нет оснований снять с поезда пьяного дебошира, который приставал к девушкам.

Полиция не смогла помочь, в итоге девушек просто перевели спать в другое купе.

Видео с места инцидента можно увидеть здесь.

Напомним, пассажиры поезда столкнулись с новой неприятностью в вагоне.

Так, в поезде «Укрзализныци» сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно в коридоре купейного вагона.

Соответствующее видео опубликовала пассажирка поезда Виталина Яковлева у себя в Фейсбук.

«Хотите немного кошмара? Поезд Одесса - Мариуполь , вагон купе Выпало окно, Карл!!! Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia вы в своём уме? Это безопасность пассажиров!!!», - написала возмущенная женщина.

Другие пользователи соцсетей назвали увиденное "инновационной системой кондиционирования", ведь как известно в поездах летом всегда душно и жарко.

К слову, пассажир показал, как выглядит "люкс" от Укрзализныци: "воняет мочой и +80".

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