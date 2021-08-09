В поезде Укрзализныци мужчина приставал к пассажиркам - защищать их никто не торопился
Инцидент произошел в поезде Львов-Мариуполь после часа ночи, пишет Екатерина Тельмащук в Фейсбук.
К пьяному дебоширу пришел друг из другого вагона, который включил музыку в купе у девушек.
Пострадавшая девушка рассказала, что даже после замечаний проводников и начальника поезда мужчина продолжал вести себя неадекватно.
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Пассажирка вызвала полицию на ближайшую станцию, но полицейские сказали, что у них нет оснований снять с поезда пьяного дебошира, который приставал к девушкам.
Полиция не смогла помочь, в итоге девушек просто перевели спать в другое купе.
Видео с места инцидента можно увидеть здесь.
Напомним, пассажиры поезда столкнулись с новой неприятностью в вагоне.
Так, в поезде «Укрзализныци» сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно в коридоре купейного вагона.
Соответствующее видео опубликовала пассажирка поезда Виталина Яковлева у себя в Фейсбук.
«Хотите немного кошмара? Поезд Одесса - Мариуполь , вагон купе Выпало окно, Карл!!! Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia вы в своём уме? Это безопасность пассажиров!!!», - написала возмущенная женщина.
Другие пользователи соцсетей назвали увиденное "инновационной системой кондиционирования", ведь как известно в поездах летом всегда душно и жарко.
К слову, пассажир показал, как выглядит "люкс" от Укрзализныци: "воняет мочой и +80".
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