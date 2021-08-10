Стало известно, сколько украинцев считают себя бедными - появилась статистика
Об этом стало известно из данных
Как стало известно, 67,1% семей — считают себя бедными. Представителями среднего класса выступает лишь один процент от всего населения.
К примеру, 3,2% украинским домохозяйствам в прошлом году не удавалось обеспечить даже достаточное питание, передает "Обозреватель".
11,8% — доходов было достаточно и делали сбережения.
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36,6% — постоянно отказывали себе, кроме продуктов питания. 48,4% украинских домохозяйств владели достаточным количеством доходов во время пандемии коронавируса.
К слову, скоро среднемесячная зарплата украинцев увеличится до 14 тысяч гривен
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В частности, средняя официальная зарплата в Украине возрастет в этом году на 32,1%. Это значит, что за свой труд украинцы смогут получать в среднем до 14 179 гривен ( сейчас 10 727 гривен).
Согласно прогнозу до конца декабря 2021 года в целом по Украине заработная плата возрастёт до 16 857 гривен (с $608 до $616);
Что касается столицы Украины, то тут стоит ожидать увеличения до 25 030 гривен (с $908 до $923).
Отметим, с 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум, вследствие чего выросли выплаты по некоторым видам помощи, в том числе по безработице. Теперь размер пособия по ней составит четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц, с 1 июля - это 2379 грн.
Также стали выше выплаты по беременности и родам, одиноким матерям и другие.
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