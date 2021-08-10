Внезапно оборвалась жизнь украинского политика
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Экс-депутат и предприниматель Левко Пидлисецкий умер в возрасте 44 лет.
"После тяжелой болезни умер Левко Пидлисецкий, львовский предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады Украины, который много лет возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в наблюдательный совет Укрэнерго. Община Львова выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Пидлисецкий был народным депутатом Украины 8-го созыва и членом парламентской фракции "Объединение "Самопомощь".
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Новые подробности нападения на танцора Дорофеевой и что с ним сейчас: "Ежедневно на лекарства уходит от 3 до 5 тысяч"
Дожди и град обрушатся на Украину с новой силой, объявлено штормовое предупреждение: кому не повезет
Нацбанк вводит новые 5 гривен, как они выглядят и в чем их особенность: "С 10 августа..."
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
У него остались жена и четыре дочери.
Ранее мы сообщали, что в Днепре оборвалась жизнь бывшего украинского депутата.
Трагическую новость сообщили на Facebook-страничке общественной организации "Закон и Честь", главой которую он был.
Иван Ступа был народным депутатом Украины VII созыва, главой МВД и замначальника СБУ Днепропетровской области.
Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.
Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».
Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.