Что известно о трагедии

Внезапно оборвалась жизнь украинского политика

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.



Экс-депутат и предприниматель Левко Пидлисецкий умер в возрасте 44 лет.

"После тяжелой болезни умер Левко Пидлисецкий, львовский предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады Украины, который много лет возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в наблюдательный совет Укрэнерго. Община Львова выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Пидлисецкий был народным депутатом Украины 8-го созыва и членом парламентской фракции "Объединение "Самопомощь".

У него остались жена и четыре дочери.





Ранее мы сообщали, что в Днепре оборвалась жизнь бывшего украинского депутата.

Трагическую новость сообщили на Facebook-страничке общественной организации "Закон и Честь", главой которую он был.

Иван Ступа был народным депутатом Украины VII созыва, главой МВД и замначальника СБУ Днепропетровской области.

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