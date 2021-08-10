Певец Стас Пьеха, который пошел по стопам своей легендарной бабушки Эдиты Пьехи, рассекретил, почему она больше не выступает

Так, 40-летний артист стал гостем программы Super (соответствующее видео опубликовано на YouTubе), передает Politeka.net.

Стас рассказал, почему его 84-летняя родственница пропала с радаров СМИ и больше не появляется на сцене. По словам певца, бабушка специально не объявляла о завершении карьеры, мол, это был бы коммерческий ход, а ей всегда было сложно с пиаром.

"Она вся была посвящена только профессии. Жаль, что так получилось, потому что человек ее уровня в другой стране при других обстоятельствах должен был быть богатым, иметь свои бизнесы. А она осталась со своим величием, воспоминаниями, с поклонниками, которые, к сожалению, тоже уходят – вот она такой выбор сделала", - поделился Пьеха.

Стас рассказал, что бабушка сейчас живет в своем доме, с розовым садом, и окруженном лесом. Ей помогают ее подруги-поклонницы, поэтому она не сама. Учитывая преклонный возраст, у Эдиты начались проблемы со здоровьем. В частности, у нее болеют ноги. За время пандемии Стас виделся с бабушкой пару раз.

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