Под Киевом произошло ДТП, в котором погиб младенец
Об этом сообщает "Полиция Киевской области" в Facebook.
Около 19 часов в дежурную часть Кагарлицкого отделения полиции поступило сообщение о том, что произошло ДТП.
По предварительной информации, Nissan Maxima не пропустил автомобиль Skoda Octavia - произошло столкновение.
В Nissan Maxima находилось четыре человека, двое из которых дети.
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В результате аварии мальчик 2020 года рождения погиб.
Все детали страшной аварии выясняются.
Недавно, на одесской трассе погибли люди
Сразу две летальных аварии случились утром 6 августа на трассе Одесса-Киев.
На 443 км автодороги 50-летний водитель грузовика «Volvo» наехал на неизвестного мужчину.
По словам дальнобойщика, он не заметил человека, лежащего на проезжей части, и не успел затормозить.
Также полиция выясняет, при каких обстоятельствах он оказался на дороге.
В тоже время на 437 километре дороги 38-летний водитель SsangYong слетел с трассы и протаранил столб недостроенного моста. От полученных травм мужчина погиб на месте.
На местах происшествий работали полицейские.
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