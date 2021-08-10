Под Киевом произошло ДТП, в котором погиб младенец

Об этом сообщает "Полиция Киевской области" в Facebook.

Около 19 часов в дежурную часть Кагарлицкого отделения полиции поступило сообщение о том, что произошло ДТП.

По предварительной информации, Nissan Maxima не пропустил автомобиль Skoda Octavia - произошло столкновение.

В Nissan Maxima находилось четыре человека, двое из которых дети.

В результате аварии мальчик 2020 года рождения погиб.

Все детали страшной аварии выясняются.

Недавно, на одесской трассе погибли люди

Сразу две летальных аварии случились утром 6 августа на трассе Одесса-Киев.

На 443 км автодороги 50-летний водитель грузовика «Volvo» наехал на неизвестного мужчину.

По словам дальнобойщика, он не заметил человека, лежащего на проезжей части, и не успел затормозить.

Также полиция выясняет, при каких обстоятельствах он оказался на дороге.

В тоже время на 437 километре дороги 38-летний водитель SsangYong слетел с трассы и протаранил столб недостроенного моста. От полученных травм мужчина погиб на месте.

На местах происшествий работали полицейские.

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