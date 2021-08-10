В Днепре авто сбило молодую пару на скутере

В результате столкновения молодые люди получили только ссадины и ушибы, но все-таки их было решено госпитализировать в больницу.

Отметим, что в 2021 году количество ДТП в Украине возросло в разы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

Только за первые шесть месяцев этого года было составлено более 86 тысяч протоколов на дорогах Украины. Рост количества аварий частично связан с тем, что собственные автомобили в период коронавируса стали более популярным транспортным средством.

К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.