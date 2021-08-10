Отметим, что в 2021 году количество ДТП в Украине возросло в разы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.
Только за первые шесть месяцев этого года было составлено более 86 тысяч протоколов на дорогах Украины. Рост количества аварий частично связан с тем, что собственные автомобили в период коронавируса стали более популярным транспортным средством.
К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.
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Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.