В самом центре Киева устроили дрифт
На Софиевской площади два автомобиля описывали круги вокруг памятника Богдану Хмельницкому.
"Сегодня киевляне и гости столицы увидели Софийскую площадь такой.. Полиция Киева уже установила, что таким варварским способом происходила съемка рекламного ролика", - говорится в телеграм-канале МВС Украины.
В ведомстве заявили, что сейчас проводятся первоочередные следственные действия, и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.
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Как выяснилось, организаторы провели съемку рекламы, привлекая две машины.
Разрешение от местных властей и согласования от полиции Киева они не получили.
Теперь организаторам "варварских" съемок грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.