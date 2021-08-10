За "покатушки" в историческом месте накажут

В самом центре Киева устроили дрифт

На Софиевской площади два автомобиля описывали круги вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

"Сегодня киевляне и гости столицы увидели Софийскую площадь такой.. Полиция Киева уже установила, что таким варварским способом происходила съемка рекламного ролика", - говорится в телеграм-канале МВС Украины.

В ведомстве заявили, что сейчас проводятся первоочередные следственные действия, и устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности.

Как выяснилось, организаторы провели съемку рекламы, привлекая две машины.

Разрешение от местных властей и согласования от полиции Киева они не получили.

Теперь организаторам "варварских" съемок грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.