На Житомирщине мужчина сорвал флаг на военном кладбище

Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили в отделе коммуникаций полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

К правоохранителям обратились работники городского информационного центра, которые и заметили подозрительного мужчину на кладбище.



Задержать нарушителя удалось благодаря записями с камер наблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как он сорвал флаг военного подразделения возле одной из могил на кладбище.

Свой поступок нарушитель объяснил тем, что хотел отдать знамя своему сыну, который служит в одной из частей области.

Полицейские подтвердили эту информацию, но в то же время выяснилось, что мужчина причастен и к краже цветов с могил.

В итоге на него был составлен админпротокол.