На Житомирщине мужчина сорвал флаг на военном кладбище
Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили в отделе коммуникаций полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
К правоохранителям обратились работники городского информационного центра, которые и заметили подозрительного мужчину на кладбище.
Задержать нарушителя удалось благодаря записями с камер наблюдения.
На опубликованных кадрах видно, как он сорвал флаг военного подразделения возле одной из могил на кладбище.
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Свой поступок нарушитель объяснил тем, что хотел отдать знамя своему сыну, который служит в одной из частей области.
Полицейские подтвердили эту информацию, но в то же время выяснилось, что мужчина причастен и к краже цветов с могил.
В итоге на него был составлен админпротокол.
За содеянное мужчине может грозить штраф, общественные или исправительные работы, или административный арест сроком до 15 суток.
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