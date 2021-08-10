В службе такси уже отреагировали на скандал
В Киеве водитель одной из служб такси из-за замечания о нарушении правил дорожного движения забрызгал баллончиком другого водителя и его девушку. Пострадали от действий агрессивного таксиста и случайные прохожие — мать с ребенком.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Инцидент произошел из-за того, что водитель при повороте посигналил таксисту, ибо он занял не тот ряд и совершил поворот с полосы, предназначенной только для разворота.
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Затем водитель, что сделал замечание таксисту, поехал на парковку одного из супермаркетов. Таксист же решил с ним поговорить, но на аргументы мужчины он не реагировал и забрызгал его с баллончика. Пострадала и девушка водителя.
Облако газа понеслось дальше и в 20 метрах настигло женщину, которая переходила дорогу вместе со своей 6-летней дочерью.
Она вызвала на место инцидента полицию и скорую помощь, которые, по ее словам, приехали быстро.
Компания, где работал таксист, отреагировала на инцидент и заявила в комментарии, что доступ водителя к сервису был заблокирован. И этим случаем уже занимаются.
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