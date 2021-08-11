На Тернопольщине чиновника поймали на краже из чужого огорода
Как передает Politeka.net, подробности сообщил пострадавший Роман Коцюбович
на своей страничке в Facebook.
на своей страничке в Facebook.
Инцидент произошел в городе Чорткив. По словам мужчины, бывший мэр города попался на горячему во время кражи овощей с грядки.
"Он без моего ведома и согласия насмыкал себе лука 127 штук и вырвал несколько головок капусты. И вот чем это закончилось", - сообщил пострадавший, и прикрепил фото бывшего градоначальника на места инцидента.
Обиженный огородник вызвал полицию, чтобы задержать нарушителя.
Прибывшие на место правоохранители опросили этого человека. По его словам, он просто перепутал свой огород с чужим, пишет Zaxid.net.
К слову, что за кражу камня мужчинам грозит 15 лет
Как сообщала Politeka, воры свободно обчистили больницу в Запорожье
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