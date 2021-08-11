На Тернопольщине чиновника поймали на краже из чужого огорода



на своей страничке в Facebook. Как передает Politeka.net , подробности сообщил пострадавший Роман Коцюбович на своей страничке в Facebook.

Инцидент произошел в городе Чорткив. По словам мужчины, бывший мэр города попался на горячему во время кражи овощей с грядки.



"Он без моего ведома и согласия насмыкал себе лука 127 штук и вырвал несколько головок капусты. И вот чем это закончилось", - сообщил пострадавший, и прикрепил фото бывшего градоначальника на места инцидента.