В голове не укладывается такое

Лисенок жалобно плакал, когда над ним издевались

В Черновицкой области полиция расследует издевательства над животным. Видео, на котором компания молодых людей жестоко обращается с животным, правоохранители обнаружили в соцсетях.

Детали сообщили на сайте областного главка Нацполиции. Видео издевательств попало в сеть. Просмотреть его можно на странице волонтеров "Небайдужі Че" в Facebook.

"Почему чужая боль, страдания приносят этому парню и его коллегам радость. В голове не укладывается как можно получать удовольствие от издевательств над маленькой лисичкой, что стало причиной таких нарушений психики!?", - написал автор публикации.

На кадрах видно, как один парень держит лисенка за уши. Он поднимает его, тянет по земле и крутит вокруг себя. Животное в то время издает душещипательные звуки, однако автор видео и "герой" весело хохочут.

Полицейские установили автомобиль, номерные знаки которого были видны на кадрах, а также круг подозреваемых. Все материалы передали в полицию города Сторожинца.

В полиции напомнили, что за жестокое обращение с животными в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.