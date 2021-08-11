Лисенок жалобно плакал, когда над ним издевались
В Черновицкой области полиция расследует издевательства над животным. Видео, на котором компания молодых людей жестоко обращается с животным, правоохранители обнаружили в соцсетях.
Детали сообщили на сайте областного главка Нацполиции. Видео издевательств попало в сеть. Просмотреть его можно на странице волонтеров "Небайдужі Че" в Facebook.
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"Почему чужая боль, страдания приносят этому парню и его коллегам радость. В голове не укладывается как можно получать удовольствие от издевательств над маленькой лисичкой, что стало причиной таких нарушений психики!?", - написал автор публикации.
На кадрах видно, как один парень держит лисенка за уши. Он поднимает его, тянет по земле и крутит вокруг себя. Животное в то время издает душещипательные звуки, однако автор видео и "герой" весело хохочут.
Полицейские установили автомобиль, номерные знаки которого были видны на кадрах, а также круг подозреваемых. Все материалы передали в полицию города Сторожинца.
В полиции напомнили, что за жестокое обращение с животными в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.
Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.
Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.