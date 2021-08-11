На Черкасчине молодой парень сжег флаг Украины
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.
Инцидент произошел в селе Петрушки, 9 августа. Сначала правоохранителям сообщили, что из админздания старостата исчез флаг.
"С помощью общественности правоохранители выяснили, что происшествие произошло в ночь с 7 на 8 августа. Предварительно известно, что парень, отдыхая в компании и находясь в состоянии алкогольного опьянения внезапно снял государственный флаг Украины с админздания, выбросил на землю и поджег его", - рассказали в полиции.
Нарушителя уже удалось задержать. Им оказался 19-летний житель соседнего села.
Теперь ему грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет.
Стоит отметить, что в 2009 году в Украине был принят закон, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за надругательство над государственным символами Украины. Наказание ужесточили до 3-летнего заключения.
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