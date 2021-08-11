На Черкасчине молодой парень сжег флаг Украины

Как передает Politeka.net , об этом сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.

Инцидент произошел в селе Петрушки, 9 августа. Сначала правоохранителям сообщили, что из админздания старостата исчез флаг.



"С помощью общественности правоохранители выяснили, что происшествие произошло в ночь с 7 на 8 августа. Предварительно известно, что парень, отдыхая в компании и находясь в состоянии алкогольного опьянения внезапно снял государственный флаг Украины с админздания, выбросил на землю и поджег его", - рассказали в полиции.

Нарушителя уже удалось задержать. Им оказался 19-летний житель соседнего села.

Теперь ему грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет.