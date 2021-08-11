Аферисты продолжают "разводить" украинцев на деньги с помощью поддельных сайтов
Суть придуманной мошенниками схемы – создание фейкового сайта "Новой почты", на котором необходимо ввести секретные реквизиты банковской карты.
С одной из таких попыток столкнулась киевлянка Любовь Лукашина, которая поделилась своей историей в Facebook.
Она рассказала, что наткнулась на мошенников, когда хотела продать через сайт объявлений OLX детские вещи. Как только женщина выставила объявление, ей в Viber сразу написала девушка по имени Виктория и изъявила желание купить товар.
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Когда дело дошло до оформления сделки, "покупательница" предложила женщине воспользоваться доставкой через услугу "сейф-сервис" от якобы "Новой почты". Она даже отправила скриншот интерфейса сервиса.
Затем мошенница попросила Любовь прислать ей личные данные - ФИО, адрес доставки и вес товара - для оформления накладной, а затем отправила ссылку на сайт якобы "Новой почты". Именно эта ссылка показалась киевлянке очень подозрительной.
"Адрес такой странный. Перехожу. Там якобы заполнена накладная. Перехожу дальше. И - вуаля! Так, форма для отправки данных моей банковской карты", - рассказала Любовь.
Напомним, деньги со счетов украинцев будут списывать автоматически: важный приказ Минюста вступил в силу.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, где могут подсунуть фальшивые гривны.
Также Politeka писала про блокировку банковских счетов украинцев, в НБУ сделали уточнение.