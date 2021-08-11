В Украине продлили адаптивный карантин

Как передает Politeka.net, решение было принято на последнем заседании Кабинета министром.

Так, карантинные меры продолжат действовать до 1 октября.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эпидемическая ситуация контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу.

денис шмыгаль, карантин, коронавирус, украинцы, лето

Популярные статьи сейчас

Экс-муж Наташи Королевой утешил свою новую жену, которую сравнивают с бывшей: "Ты просто..."

Сумская в купальнике с глубоким декольте раскрепостилась на озере с Борисюком: "Давайте к нам!"

Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги скорбят об утрате: "Была человеком большой души"

Исчезновение Эдиты Пьехи со сцены, в семье рассказали, что на самом деле произошло: "К сожалению..."

Беда на одесском пляже: из воды вытащили 8-летнего ребенка и принялись спасать, видео
Показать еще

Стоит отметить, что в Украине уже прошли вакцинацию 4324553 человека, из них получили одну дозу - 4324551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2521848 человек.

Всего проведено 6846399 прививок.

коронавирус, больница, врачи, вакцинация, вакцины, скрин

Также в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что с 1 сентября планируется начать процесс в полноформатном режиме, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.