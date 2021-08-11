В Украине продлили адаптивный карантин
Как передает Politeka.net, решение было принято на последнем заседании Кабинета министром.
Так, карантинные меры продолжат действовать до 1 октября.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эпидемическая ситуация контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу.
Экс-муж Наташи Королевой утешил свою новую жену, которую сравнивают с бывшей: "Ты просто..."
Сумская в купальнике с глубоким декольте раскрепостилась на озере с Борисюком: "Давайте к нам!"
Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги скорбят об утрате: "Была человеком большой души"
Исчезновение Эдиты Пьехи со сцены, в семье рассказали, что на самом деле произошло: "К сожалению..."
Беда на одесском пляже: из воды вытащили 8-летнего ребенка и принялись спасать, видео
Стоит отметить, что в Украине уже прошли вакцинацию 4324553 человека, из них получили одну дозу - 4324551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2521848 человек.
Всего проведено 6846399 прививок.
Также в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что с 1 сентября планируется начать процесс в полноформатном режиме, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.
Напомним, в Украине дети не смогут 1 сентября сесть за парты: детали решения
А еще Politeka писала, что новые ограничения на карантине, в Кабмине объявили о принятом решении
Также Politeka сообщала, что до 2500 евро: украинские учителя рассказали, как им приходится работать в Польше