В Украине продлили адаптивный карантин

Как передает Politeka.net, решение было принято на последнем заседании Кабинета министром.

Так, карантинные меры продолжат действовать до 1 октября.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эпидемическая ситуация контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу.

Стоит отметить, что в Украине уже прошли вакцинацию 4324553 человека, из них получили одну дозу - 4324551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2521848 человек.

Всего проведено 6846399 прививок.

Также в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что с 1 сентября планируется начать процесс в полноформатном режиме, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.

Напомним, в Украине дети не смогут 1 сентября сесть за парты: детали решения

А еще Politeka писала, что новые ограничения на карантине, в Кабмине объявили о принятом решении

Также Politeka сообщала, что до 2500 евро: украинские учителя рассказали, как им приходится работать в Польше