На Одесчине вода унесла жизнь маленького ребенка

Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Инцидент произошел в 10 августа, на 53-м километре Песчаной косы Черного моря, куда многодетная семья из Измаильского района приехала на отдых.

По предварительной информации, 4-летний ребенок купался вместе со своими мамой и сестрой, но женщина отвлеклась на своего мужа на берегу, и мальчик захлебнулся.

Мама сразу же вытащила сына из воды, но признаков жизни он уже не подавал.

По факту произошедшего проводится досудебное расследование.

Стоит отметить, что с 1 по 10 августа на водных объектах страны утонули 77 человек, среди которых 3 детей. Всего с начала 2021 года на воде погиб 1021 украинец, из них 99 – несовершеннолетние.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.