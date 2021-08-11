На Одесчине вода унесла жизнь маленького ребенка
Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Инцидент произошел в 10 августа, на 53-м километре Песчаной косы Черного моря, куда многодетная семья из Измаильского района приехала на отдых.
По предварительной информации, 4-летний ребенок купался вместе со своими мамой и сестрой, но женщина отвлеклась на своего мужа на берегу, и мальчик захлебнулся.
Мама сразу же вытащила сына из воды, но признаков жизни он уже не подавал.
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По факту произошедшего проводится досудебное расследование.
Стоит отметить, что с 1 по 10 августа на водных объектах страны утонули 77 человек, среди которых 3 детей. Всего с начала 2021 года на воде погиб 1021 украинец, из них 99 – несовершеннолетние.
Напомним, что в Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.