На Киевщине депутат пыталась присвоить дом, который находился в собственности местной общины
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.
Владелица дома и участка в центре города Васильков умерла несколько лет назад, и из-за того, что у нее не было наследников, домовладение отошло в собственность общины.
Следствие выяснило, что 63-летняя депутат городского совета, которая также является начальником управления органа местного самоуправления, переоформила дом, переведен в собственность общины, на своего бывшего мужа, а впоследствии – на дочь.
По предварительной информации, стоимость всего участка составляет полмиллиона гривен.
Теперь судьба депутата в руках Фемиды - женщину могут лишить свободы на срок от трех до шести лет.
Ранее сообщалось, что в Киевской области работает новая схема мошенничества в интернете.
Люди уже стали жертвами интернет-аферистов, которые предлагают трудоустройство и требуют за это определенную сумму денег.
Преступники создают в сети фейковые аккаунты, замаскированные под официальные страницы обществ, организаций, которые предлагают трудоустройство.
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