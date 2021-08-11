На Киевщине депутат пыталась присвоить дом, который находился в собственности местной общины

Как передает Politeka.net , об этом сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.

Владелица дома и участка в центре города Васильков умерла несколько лет назад, и из-за того, что у нее не было наследников, домовладение отошло в собственность общины.

Следствие выяснило, что 63-летняя депутат городского совета, которая также является начальником управления органа местного самоуправления, переоформила дом, переведен в собственность общины, на своего бывшего мужа, а впоследствии – на дочь.