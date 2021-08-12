В Киеве ищут подростка, который пропал после неудачной попытки поступить в ВУЗ
Вовк Богдан сообщил родным, что планирует покончить жизнь самоубийством сообщает "Киев оперативный".
По предварительной информации, причина является неудачная попытка поступить в университет, из-за этого он и хотел свести счеты з жизнью.
17-летний парень ушел из дома и без вещей, телефона и денег пропал.
Юноша может находиться вблизи Голосеевского проспекта, 106/2.
Экс-муж Наташи Королевой утешил свою новую жену, которую сравнивают с бывшей: "Ты просто..."
Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Кондратюк из "Х-Фактор" и "Україна має талант" уехал в США и вызвал гнев соотечественников: "Патриотичный..."
Поклонницы Олега Винника поддержали его "супругу", которую он скрывает: "Тая, дай тебе Бог терпения"
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Если вам известно, где находится парень - сообщите, пожалуйста, на спецлинию 102.
Напомним, что в Украине пропали подростки.
Как сообщили в полиции, дети пропали 15 июля.
К правоохранителям обратилась жительница Изюма, которая рассказала, что ее 15-летний сын пропал и не отвечал на телефонные звонки.
Полицейские нашли подростка в Изюме - все это время он был у своего друга.
А в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, заявивший о пропаже 14-летней воспитанницы. Девочка днем уехала кататься на велосипеде и не вернулась.
Школьницу нашли в Первомайском - девочка отправилась к своей бабушке.
Детей вернули домой и провели профилактическую беседу.
Ранее мы писали ранее, что юный парень бесследно исчез, полиция бросилась на поиски: есть особая примета
Как сообщала Politeka, в Харькове ищут 35-летнего мужчину: как он выглядит.
Кроме того Politeka писала, что миниатюрная девушка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.