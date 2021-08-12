В Киеве ищут подростка, который пропал после неудачной попытки поступить в ВУЗ

Вовк Богдан сообщил родным, что планирует покончить жизнь самоубийством сообщает "Киев оперативный".

По предварительной информации, причина является неудачная попытка поступить в университет, из-за этого он и хотел свести счеты з жизнью.

17-летний парень ушел из дома и без вещей, телефона и денег пропал.

Юноша может находиться вблизи Голосеевского проспекта, 106/2.

Если вам известно, где находится парень - сообщите, пожалуйста, на спецлинию 102.

Напомним, что в Украине пропали подростки.

Как сообщили в полиции, дети пропали 15 июля.

К правоохранителям обратилась жительница Изюма, которая рассказала, что ее 15-летний сын пропал и не отвечал на телефонные звонки.

Полицейские нашли подростка в Изюме - все это время он был у своего друга.

А в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, заявивший о пропаже 14-летней воспитанницы. Девочка днем уехала кататься на велосипеде и не вернулась.

Школьницу нашли в Первомайском - девочка отправилась к своей бабушке.

Детей вернули домой и провели профилактическую беседу.

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