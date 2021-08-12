В Одессе между отдыхающим и хозяином шезлонга произошла драка

Как передает Politeka.net, детали инцидента рассказали на сайте полиции области.

Все произошло на одном из пляжей города. По данным полиции, конфликт возник из-за того, что подвыпивший турист не захотел рассчитываться за аренду шезлонга.

Словесная перепалка закончилась рукоприкладством.

"В ходе драки злоумышленник ударил потерпевшего по голове деревянной палкой, сломав тому череп", - сообщили правоохранители.

После этого отдыхающий скрылся с места, но после его все-таки задержали.

37-летнему мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания.

За содеянное ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе два пожилых человека устроили драку в трамвае, а причиной конфликта стало инвалидное место в салоне общественного транспорта.

В конечном итоге один из молодых парней решил вмешаться и разнять мужчин.

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