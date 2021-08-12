В оккупированном Крыму снова потоп
Под Симферополем поток воды заблокировал трассу и подтопил жилые дома, сообщает пресс-служба МЧС незаконно аннексированного Крыма.
Вода в результате сильный дождей сошла на участок автодороги Симферополь-Ялта, движение транспорта по ней затруднено.
Осадки из зоны подтопления сходит самотеком, ведется сбор и уточнение информации.
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Шесть человек эвакуируют из зоны подтопления в селе Краснолесье Симферопольского района.
Из-за дождя река Тавель вышла из берегов, движение на дороге возле сел Краснолесье и Доброе парализовано.
Подтоплено два частных дома и один многоквартирный.
К слову, Турцию настигло новое несчастье, после страшных пожаров
Новая волна дождей накрыла Черноморский регион на севере Турции - в нескольких населенных пунктах наводнения и оползни.
Из-за оползней обвалились несколько домов, вода уносила автомобили местных жителей.
"Хоть люди живы, дружные, помогают друг другу, терпения и мира вам", " Земля устала от грешников очнитесь люди Всевышний сердится", " Люди, давайте не будем ссориться! Природа подаёт сигнал катастрофы!!!! Остановить все войны!", " Водохранилища, как потенциальная угроза : когда-нибудь да разрушатся... Вода - страшная сила!", "- пишут пользователи сети.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.