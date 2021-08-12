В оккупированном Крыму снова потоп

Под Симферополем поток воды заблокировал трассу и подтопил жилые дома, сообщает пресс-служба МЧС незаконно аннексированного Крыма.

Вода в результате сильный дождей сошла на участок автодороги Симферополь-Ялта, движение транспорта по ней затруднено.

Осадки из зоны подтопления сходит самотеком, ведется сбор и уточнение информации.

Шесть человек эвакуируют из зоны подтопления в селе Краснолесье Симферопольского района.

Из-за дождя река Тавель вышла из берегов, движение на дороге возле сел Краснолесье и Доброе парализовано.

Подтоплено два частных дома и один многоквартирный.

К слову, Турцию настигло новое несчастье, после страшных пожаров

Новая волна дождей накрыла Черноморский регион на севере Турции - в нескольких населенных пунктах наводнения и оползни.

Из-за оползней обвалились несколько домов, вода уносила автомобили местных жителей.

Ливни уже превратили населенные пункты в бурные реки. Больше всего залило провинции Синоп и Бартин.

"Хоть люди живы, дружные, помогают друг другу, терпения и мира вам", " Земля устала от грешников очнитесь люди Всевышний сердится", " Люди, давайте не будем ссориться! Природа подаёт сигнал катастрофы!!!! Остановить все войны!", " Водохранилища, как потенциальная угроза : когда-нибудь да разрушатся... Вода - страшная сила!", "- пишут пользователи сети.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.