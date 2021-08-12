Уличная драка закончилась избиением полицейских

В РФ произошла массовая драка, в результате которой были госпитализированы полицейские, сообщает “Версия Саратов”.

В то же время адвокаты утверждают, что копы беспричинно напали на подростков и нанесли им серьезные телесные повреждения.

“В ответ на это одна из групп молодых людей, среди которых двое 17-летних, двое 18-летних и один 19-летний, переключилась на сотрудников полиции, принявшись наносить им удары руками и ногами по различным частям, а одному из них причинили резаное ранение кисти ножом”, - заявили в региональном управлении СК РФ.



При этом адвокат одного из совершеннолетних несовершеннолетнего изложила версию своего подзащитного.

Адвокат заявила, что ребят положили на землю и продолжили избивать до и после приезда ОМОНа. По ее словам, нетрезвый мужчина начал конфликт, толкнув одного из ребят плечом - он также работает в органах.

К слову, в одном из спальных районов Харькова произошла массовая драка.

На место происшествия прибыли полицейские, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

«Что не поделили господа — неизвестно. На место вызвали копов, двоих нарушителей повязали. В ходе задержания досталось и копам», — говорится в сообщении.

Двое хулиганов были арестованы.

Все подробности инцидента выясняются.

Напомним, драку устроили в центре Харькова, в ход пошло оружие: есть раненые

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