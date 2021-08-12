Уличная драка закончилась избиением полицейских
В РФ произошла массовая драка, в результате которой были госпитализированы полицейские, сообщает “Версия Саратов”.
В то же время адвокаты утверждают, что копы беспричинно напали на подростков и нанесли им серьезные телесные повреждения.
“В ответ на это одна из групп молодых людей, среди которых двое 17-летних, двое 18-летних и один 19-летний, переключилась на сотрудников полиции, принявшись наносить им удары руками и ногами по различным частям, а одному из них причинили резаное ранение кисти ножом”, - заявили в региональном управлении СК РФ.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Поклонницы Олега Винника поддержали его "супругу", которую он скрывает: "Тая, дай тебе Бог терпения"
Хименес-Браво в деталях показал свои холостяцкие апартаменты, прозрачные стены и ковры: "Как детский сад, но..."
Ушла из жизни звезда «Москва слезам не верит» и «Папиных дочек»: подробности трагедии
При этом адвокат одного из совершеннолетних несовершеннолетнего изложила версию своего подзащитного.
Адвокат заявила, что ребят положили на землю и продолжили избивать до и после приезда ОМОНа. По ее словам, нетрезвый мужчина начал конфликт, толкнув одного из ребят плечом - он также работает в органах.
К слову, в одном из спальных районов Харькова произошла массовая драка.
На место происшествия прибыли полицейские, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
«Что не поделили господа — неизвестно. На место вызвали копов, двоих нарушителей повязали. В ходе задержания досталось и копам», — говорится в сообщении.
Двое хулиганов были арестованы.
Все подробности инцидента выясняются.
Напомним, драку устроили в центре Харькова, в ход пошло оружие: есть раненые
Как сообщала Politeka, в метро подрались пассажиры, фото: "Сделал замечание".
Кроме того Politeka писала, о том, что в Харькове массовая драка с участием девушек попала на видео: "Откуда столько жестокости?"