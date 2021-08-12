Неизвестные атаковали поезд Укрзализныци
Об этом передали в пресс-центре филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця".
Инцидент произошел 10 августа днем на перегоне Фундуклеевка - Цибулево в Кировоградской области.
Вандалы положили шины и камни на ж\д пути, таким образом заставив поезд остановиться, потом вандалы повредили дверь второго с хвоста вагона.
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В результате ЧП никто из пассажиров не пострадал.
Полиция не успела задержать злоумышленников, так как те скрылись.
К слову, не успели запустить новый поезд Киев-Одесса, как Укрзализныця уже угодила в новый скандал
Кадры, сделанные на центральном железнодорожном вокзале столицы разместил блогер Олег Васильев .
Ночью из Киева в Одессу отправился первый рейс элитного поезда. И все бы ничего, но работники Укрзализныци подали его к высокому перрону киевского вокзала, который не подходит для новых вагонов.
Пассажирам с багажом в руках буквально пришлось делать шпагат, чтобы перешагнуть дыру между поездом и перроном.
Напомним, что поезд снес женщину под Одессой, кадры ЧП: "люди идут пешком"
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