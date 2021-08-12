Что у людей в головах...

Неизвестные атаковали поезд Укрзализныци

Об этом передали в пресс-центре филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця".

Инцидент произошел 10 августа днем на перегоне Фундуклеевка - Цибулево в Кировоградской области.

Вандалы положили шины и камни на ж\д пути, таким образом заставив поезд остановиться, потом вандалы повредили дверь второго с хвоста вагона.

В результате ЧП никто из пассажиров не пострадал.

Полиция не успела задержать злоумышленников, так как те скрылись.

К слову, не успели запустить новый поезд Киев-Одесса, как Укрзализныця уже угодила в новый скандал

Кадры, сделанные на центральном железнодорожном вокзале столицы разместил блогер Олег Васильев .

Ночью из Киева в Одессу отправился первый рейс элитного поезда. И все бы ничего, но работники Укрзализныци подали его к высокому перрону киевского вокзала, который не подходит для новых вагонов.

Пассажирам с багажом в руках буквально пришлось делать шпагат, чтобы перешагнуть дыру между поездом и перроном.

Напомним, что поезд снес женщину под Одессой, кадры ЧП: "люди идут пешком"

Еще Politeka писала, что трагедия на железной дороге, очевидцы рассказали, как погиб подросток: "шел взять коту корм и..."

Также Politeka сообщала, что пассажирский поезд наехал на легковушку по дороге в Одессу, фото: авто выехало на рельсы