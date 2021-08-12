В Киеве объявили в розыск подростка, который ушел из дома после неудачного поступления в университет

Перед этим парень сказал родным, что сведет счеты с жизнью, пишет "ТСН".

В неизвестном направлении он ушел не взяв с собой ни телефона, ни ключей, ни денег.

К счастью, в течение нескольких часов парень вернулся домой - сейчас с ним все в порядке.

Стоит отметить, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а из самых распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями из-за того, что дети пытаются доказать свою независимость и самостоятельность.

Не так давно правоохранители Одессы объявили в розыск 15-летнюю Лину Банову, которая 2 августа ушла из местной больницы и больше не возвращалась.

Известно, что девочка-подросток проживает в городе Беляевка.

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