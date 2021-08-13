В Кривом Роге на территории одного из супермаркетов обвалился потолок
Как передает Poltieka.net, об этом сообщили местные жители в одном из Facebook-сообществ.
По предварительной информации, инцидент произошел вечером 12 августа в Ингулецком районе города.
Местные жители в сети пишут, что пострадал мужчина. Он сейчас находится в больнице.
"Очень пострадала спина. Завтра будут делать КТ позвоночника", - рассказала его знакомая.
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Также люди делятся первыми кадрами с места ЧП.
Ранее мы сообщали, что в одно из общежитий Днепра обвалился потолок.
По предварительной информации, причиной обрушения стало затопление - огромный кусок потолока упал посреди комнаты.
Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.