В Кривом Роге на территории одного из супермаркетов обвалился потолок

Как передает Poltieka.net, об этом сообщили местные жители в одном из Facebook-сообществ.

По предварительной информации, инцидент произошел вечером 12 августа в Ингулецком районе города.

Местные жители в сети пишут, что пострадал мужчина. Он сейчас находится в больнице.

"Очень пострадала спина. Завтра будут делать КТ позвоночника", - рассказала его знакомая.

Также люди делятся первыми кадрами с места ЧП.

Ранее мы сообщали, что в одно из общежитий Днепра обвалился потолок.

По предварительной информации, причиной обрушения стало затопление - огромный кусок потолока упал посреди комнаты.

Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.



