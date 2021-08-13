Украинский Олимпийский чемпион Жан Беленюк также в свое время фотографировался со спортсменами из РФ

Как передает Politeka.net, соответственные кадры публиковал народный депутат Антон Поляков в своем Telegram-канале.

"В 2016 российской агрессии на Донбассе не было? Или Беленюк тогда с какими-то «легальными» российскими спортсменами обнимался? Или тогда замминистра обороны был занят?", - задается вопросом Поляков.

На опубликованных кадрах видно, как Жан Беленюк позирует вместе россиянином Давитом Чакветадзе. Тогда наш борец завоевал серебренную медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

"Я бы даже и не заикнулся сейчас про какие-то моральные принципы Беленюка, если бы он за эту девочку заступился. Но он решил, что это другое. Что ему в 2016 это было можно, а ей в 2020 - баста. Никто нам ничего по этому поводу объяснить не хочет?", - написал Поляков.

Стоит напомнить, что на украинскую спортсменку Ярослава Магучих вылилась волна негатива из-за фото со спортсменкой из РФ на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Сначала легкоатлетка объяснила свой поступок "свободой мысли" в Украине, но позже в соцсетях призвала "быть осторожными, потому что враг готов на все".

Сам Беленюк ранее призывал прекратить травлю Ярославы Магучих.

По его мнению, украинская делегация должна была предусмотреть возникновение подобных казусов и заранее продумать, какова будет официальная реакция на них.

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