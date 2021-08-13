Трагедия всколыхнула Украину, в Киеве была убита звезда популярного шоу на телеканале ТЕТ "Панянка-Селянка" Татьяна Осадчая

Появились подробности гибели 34-летней женщины. Ее тело было найдено в собственной кватире на Оболони. Муж Татьяны, Николай, который старше ее на 17 лет, спустился вниз и попросил первого встречного вызвать полицию и "скорую". Правоохранители задержали его, как подозреваемого в убийстве. На теле убитой обнаружили многочисленные колото-резаные раны и следы от побоев.

Хоть они и поженились месяц назад, но очень часто ссорились. Накануне Татьяна в одном белье прибежала к соседям за спасением. Все ее знакомые были против их свадьбы, из-за агрессивного характера Николая.

С будущим мужем Осадчая познакомилась в интернете еще три года назад, но они расстались. А недавно он объявился снова. У мужчины случился инсульт и, оказалось, что помочь ему было некому, а добродушная Татьяна согласилась.

Осадчая держала свой маникюрный салон у себя дома, бизнес шел хорошо и она ни в чем не нуждалась. Знакомые говорят, что она была открытым и прямолинейным человеком.

Отношения с Николаем у них были напряженные, ссоры часто переростали в потасовки. Он уже кидался в нее ножами, но почему-то звезда "Панянки-Селянки" от него не уходила. В этот раз, по его словам, он схватился за нож, так как жена угрожала ему шваброй.

Пользователи соболезнуют родителям Осадчей, у которых она была единственной дочерью, и вспоминают, каким хорошим человеком она была:

"Хотела сильного и независимого - получила... Жаль женщины, конечно, но не зря говорят "косы длинные - ум короткий". Ну что это за любовь такая, когда какое-то быдло бьет тебя в твоей квартире и ты должен прятаться от него по соседям? 😱"

"Пожизненно(((чтобы другим была наука!!!"

"Нашла мужчину своей смерти. Очень жаль молодую девушку. Другим надо думать, с кем водиться. Море неадекватов развелось"

"Приходилось общаться с Танюшкой. Очень хорошим человеком была, откровенная, честная, не любила кривить. Все говорила как есть. Всех жалела, никогда не унывала. Соболезнуем родителям. Она одна у них была"



"Это еще если докажут, что он вменяем. После инсульта (насколько я знаю) все стоят на учете у психиатра ((("

Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.

Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.

Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области водолазы нашли тело погибшей девочки.