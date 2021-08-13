Спасибо за спасенные жизни

Супружескую пару, которая помогала воинам АТО, расстреляли боевики

Об этом сообщили на фейсбук-странице "Ukrainian People Magazine".

Елена и Владимир прятали соседских детей от обстрелов, оказывали помощь пожилым соседям.

Также супруги привозили еду украинским военным в Луганский аэропорт.

Они приезжали к заблокированным минными полями пожилым соседям, чтобы помочь с продуктами и лекарствами.

Семью волонтеров выследили боевики. Все имущество супругов было уничтожено, а в их доме оккупанты сделали свой штаб.

Волонтеры были застрелены 10 августа 2014 года боевиками "ЛНР" в селе Переможное (Лутугинский район). Разыскать и похоронить их тела удалось почти через год. Сиротой осталась дочь Лера.

К слову, украинка уже пять лет подряд спасает бойцов ВСУ на Донбассе. Историю боевого медика рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Людмилу Ивановну из учебного центра направили медроту. За плечами у нее 25 лет медицинского стажа, поэтому она быстро влилась в коллектив.



Спустя некоторое время она отправилась в АТО санинструктором, и ни дня не пожалела о своем выборе.