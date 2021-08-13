Супружескую пару, которая помогала воинам АТО, расстреляли боевики
Об этом сообщили на фейсбук-странице "Ukrainian People Magazine".
Елена и Владимир прятали соседских детей от обстрелов, оказывали помощь пожилым соседям.
Также супруги привозили еду украинским военным в Луганский аэропорт.
Они приезжали к заблокированным минными полями пожилым соседям, чтобы помочь с продуктами и лекарствами.
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Семью волонтеров выследили боевики. Все имущество супругов было уничтожено, а в их доме оккупанты сделали свой штаб.
Волонтеры были застрелены 10 августа 2014 года боевиками "ЛНР" в селе Переможное (Лутугинский район). Разыскать и похоронить их тела удалось почти через год. Сиротой осталась дочь Лера.
Спустя некоторое время она отправилась в АТО санинструктором, и ни дня не пожалела о своем выборе.
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