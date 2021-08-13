На Киевщине мужчина ограбил 8-летнего ребенка
Как передает Politeka.net, детали сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
Вопиющий инцидент произошел в городе Вишнёвое. Девочка находилась в автомобиле одна, поэтому злоумышленник решил воспользоваться этим. Он заставил ребенка открыть дверь и вырвал из ее рук мобильный телефон.
Родители рассказали полицейским, что отлучились в квартиру, чтобы забрать вещи. Им оказался 54 - летний уроженец города Горловка.
Теперь ему грозить тюремное заключение сроком от четырех до восьми лет.
Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.
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