На Киевщине мужчина ограбил 8-летнего ребенка

Как передает Politeka.net , детали сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

Вопиющий инцидент произошел в городе Вишнёвое. Девочка находилась в автомобиле одна, поэтому злоумышленник решил воспользоваться этим. Он заставил ребенка открыть дверь и вырвал из ее рук мобильный телефон.

Родители рассказали полицейским, что отлучились в квартиру, чтобы забрать вещи. Им оказался 54 - летний уроженец города Горловка.