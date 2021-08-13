На Тернопольщине трагически оборвалась жизнь 18-летнего парня

Как передает Politeka.net об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

К правоохранителям обратился фельдеш "скорой", который сообщил, что между селами Кутянка и Андрушевка Кременецкого района водитель мотоцикла попал в дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, мотоциклист на повороте не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

"От полученных травм юноша погиб в день своего восемнадцатилетия", - говорится в сообщении.

В полиции также говорят, что на момент ДТП был трезв, но был без шлема - он был пристегнут к мотоциклу.

Отметим, что в 2021 году количество ДТП в Украине возросло в разы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

Только за первые шесть месяцев этого года было составлено более 86 тысяч протоколов на дорогах Украины.

К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.