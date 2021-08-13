На Тернопольщине трагически оборвалась жизнь 18-летнего парня
Как передает Politeka.net об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
К правоохранителям обратился фельдеш "скорой", который сообщил, что между селами Кутянка и Андрушевка Кременецкого района водитель мотоцикла попал в дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, мотоциклист на повороте не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
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"От полученных травм юноша погиб в день своего восемнадцатилетия", - говорится в сообщении.
В полиции также говорят, что на момент ДТП был трезв, но был без шлема - он был пристегнут к мотоциклу.
Отметим, что в 2021 году количество ДТП в Украине возросло в разы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.
Только за первые шесть месяцев этого года было составлено более 86 тысяч протоколов на дорогах Украины.
К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и попал в ДТП.
Также Politeka писала, что водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.