Украинцу посчастливилось получить дорогую монету
Как передает Politeka.net, необычной находкой мужчина похвастался в сообществе нумизматов "Аверс" в Facebook.
По словам Николая, 1 гривну 1995 года выпуска ему дали на сдачу в одном из супермаркетов.
Дело в том, что она пользуется спросом в обществе нумизматов.
В комментариях под постом отметили, что стоимость такой монеты колеблется в районе 500-1200 гривен, а экземпляр Николая можно продать не менее чем за 800 гривен.
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Сам счастливчик отметил, что такая находка у него впервые за 11 лет.
Стоит отметить, что самая дорогая монета в Украине на данный момент – это "Финал Евро 2012" номиналом в 500 гривен, которая изготовлена из чистого золота. На аукционах ее стоимость стартует от 350 тысяч гривен.
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