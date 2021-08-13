Это не нормально

В Киевской области подростки катались на скейтах на крыше высотки

Двое подростков устроили себе экстремальную поездку на крыше девятиэтажки в Вышгороде.

Опасные развлечения снял на видео житель соседнего дома Евгений Демин.

"Два подростка катаются на скейтах на крыше, лезут на пожарную лестницу и крутят трюки спрыгивая с вытяжной трубы. Позвонил в полицию. Может кто-то узнает ребят и заберет их с крыши ", – написал украинец.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, молодой человек не на шутку встревожил местных жителей, прыгнув с 24-х этажной высотки

Инцидент произошел в одном из жилых комплексов на улице Бассейной в Одессе. После падения парня сразу раскрылся парашют, однако некоторые прохожие кричали от испуга.

Так, двое парней - парашютист и его помощник - забрались на балкон высотки, невзирая на попытки охранника помешать им. В итоге, парень прыгнул с парашютом типа "крыло" - именно его чаще всего выбирают для тяжелых прыжков.

К счастью, прыжок завершился успешно: парень просто приземлился и ушел

Напомним, что на пляже случилась трагедия с подростком: "Катался на аттракционе"

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