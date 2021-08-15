Украинцы смогут получать увеличенную пенсию сразу с двух источников
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Министерство социальной политики на своей странице в Twitter.
В ведомстве отметили, что размер двух пенсий может достигать семи тысяч гривен, а получить их сможет человек с полным страховым стажем из двух источников: солидарной и накопительной систем.
"Даже при небольших взносах 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности 0,25 % в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции в год) это возможно", - говорится в сообщении.
В Минсоцполитики отметили, что средняя пенсия из накопительной системы за 15 лет у человека составит 3117 гривен, а вместе с солидарной - 6741 гривны.
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Накопительная пенсионная система в Украине может заработать уже в 2023—2024 годах.
Стоит отметить, что неофициально трудоустроенные украинцы по достижении пенсионного возраста останутся без пенсий, поскольку не будут иметь обязательных 15 лет стажа.
Без выплат рискуют остаться 500 тысяч украинцев, говорят в Минсоцполитики.