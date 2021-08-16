Обильные дожди натворили беды на популярных курортах в РФ

Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, подтоплено 24 населенных пункта, был эвакуирован 1 531 человек, из них 991 ребенок.

"В городах Анапа, Крымск и Темрюк работают оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд Главного управления, применяется расчет беспилотных летательных систем, организована работа оперативного штаба Главного управления", - говорится в сообщении.

В Геленджике людей предупредили о возможном ЧС, включили сирены.

К слову, в оккупированном Крыму снова потоп

Под Симферополем поток воды заблокировал трассу и подтопил жилые дома, сообщает пресс-служба МЧС незаконно аннексированного Крыма.

Вода в результате сильный дождей сошла на участок автодороги Симферополь-Ялта, движение транспорта по ней затруднено.

Осадки из зоны подтопления сходит самотеком, ведется сбор и уточнение информации.

Шесть человек эвакуируют из зоны подтопления в селе Краснолесье Симферопольского района.

Из-за дождя река Тавель вышла из берегов, движение на дороге возле сел Краснолесье и Доброе было парализовано.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.