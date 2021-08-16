Мать и ее сын признались, что очень счастливы после встречи

Линн Оукс из Великобритании забеременела, будучи подростком, ей исполнилось всего 14 лет. Родители девушки решили, что дочь слишком юна, чтобы воспитывать ребенка, и через 10 дней после его появления малыша забрали.

Историю женщины, которая встретила сына спустя 52 года пишет Daily Mail.

«Я помню, как плакала в день расставания с сыном. Мои слезы капали на его лицо, когда я кормила его, и я говорила с ним, просила прощения. Говорила, что люблю его и всегда буду любить, и однажды найду его», - призналась женщина.

Оукс не прекращала искать сына и даже обратилась за помощью к программе Long Lost Family («Давно потерянная семья»), где людям помогают находить родных. Журналисты смогли отыскать Юджина: теперь его звали Майклом, ему было 52 года и он жил в Великобритании.

При встрече Линн обняла сына. Она была удивлена, что Майкл с пониманием отнесся к случившемуся и не обижался на мать.

«Наверное, ужасно отдавать в чужие руки того, кого сильно любишь. Тем более, зная, что ты его больше не увидишь», - прокомментировал британец.

Майкл познакомил мать с дочерью, а также ее ребенком. Таким образом Оукс не только обрела сына, но и стала бабушкой и прабабушкой.

Напомним, что 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.

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