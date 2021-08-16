Пользователи Сети также возмутились, когда увидели жестокое видео

В селе Солотвино Житомирской области дети издевались над собакой ради лайков в Сети. Они бросали животное в воду и снимали это все на телефон. При этом они радовались и весело смеялись.

О жестоком инциденте сообщила Ирина Мурга в Instagram.

По ее словам, девочка, которая так грубо обращается с животным, живет в пгт Коцюбинское.

"Сейчас на просторах Instagram появилось видео, которое доказывает как далеко могут зайти тупоголовые особи в погоне за лайками! Первое, что мы сейчас сделаем — напишем заявление в полицию по факту пропаганды и жестокого обращения с животными!", - отметила Ирина в публикации.



Кроме того, она добавила, что волонтеры сейчас собирают информацию о собачке на видео и какова ее судьба после действий малолетних живодеров.

Пользователи сети в комментариях возмутились действиям детей. Многие из них не верят, что этих детей возможно изменить: "За свои поступки каждый должен отвевать и отвечать по закону", "Очень жаль, что их вырастили такими безсердечными", "Что у них в голове? Страшнее каждый раз от мысли, как деградирует дети".

Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.