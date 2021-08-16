Пользователи Сети также возмутились, когда увидели жестокое видео
В селе Солотвино Житомирской области дети издевались над собакой ради лайков в Сети. Они бросали животное в воду и снимали это все на телефон. При этом они радовались и весело смеялись.
О жестоком инциденте сообщила Ирина Мурга в Instagram.
По ее словам, девочка, которая так грубо обращается с животным, живет в пгт Коцюбинское.
Запрещенный Киркоров выдал ведущему Остапчуку и его жене, что думает об Украине: "Насмеялись"
Горбунов показал, как встречает Осадчую в их шикарном особняке: "Обалдеть, какое..."
Знаменитый актер и комик не дожил до юбилея всего пару дней: первые подробности трагедии
Ксению Мишину после разрыва с Эллертом засекли в компании известного нардепа-холостяка: фото уже в сети
У участников шоу "Танці з зірками" появилась серьезная конкурентка: "Пошли известные звезды..."
"Сейчас на просторах Instagram появилось видео, которое доказывает как далеко могут зайти тупоголовые особи в погоне за лайками! Первое, что мы сейчас сделаем — напишем заявление в полицию по факту пропаганды и жестокого обращения с животными!", - отметила Ирина в публикации.
Кроме того, она добавила, что волонтеры сейчас собирают информацию о собачке на видео и какова ее судьба после действий малолетних живодеров.
Пользователи сети в комментариях возмутились действиям детей. Многие из них не верят, что этих детей возможно изменить: "За свои поступки каждый должен отвевать и отвечать по закону", "Очень жаль, что их вырастили такими безсердечными", "Что у них в голове? Страшнее каждый раз от мысли, как деградирует дети".
Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.
Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.
Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.