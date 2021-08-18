В чем заключается потенциальная опасность астероида
К Земле приближается крупный астероид 2016 AJ193 ‒ общим диаметром около 1,4 километра. Как говорят ученые из NASA, астероид 2016 AJ193 по размеру считается больше, чем 99% других астероидов, которые передвигаются в космосе.
Об этом сообщает портал In space.
Астероид пролетит мимо Земли 21 августа. Он должен пролететь за 3,4 миллиона километров, а это в 9 раз больше, чем расстояние до Луны. Его параметры составляют 1,37 километра. Астероид 2016 AJ193 является потенциально опасным.
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За такими объектами тщательно следят, чтобы предупредить любую потенциальную угрозу, потому что их траектория с каждым приближением к планете меняется.
На схеме поразили размеры небесного тела. В частности изображена орбита Меркурия и Венеры (пунктиром), астероида 2016 AJ193 (белым), Земли (синим) и Марса (пунктиром).
Астероид 2016 AJ193 обнаружили 16 февраля 2010 года. Он принадлежит к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 2155 земных дней или за почти 6 лет.
Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.
Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.
Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.