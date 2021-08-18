В чем заключается потенциальная опасность астероида

К Земле приближается крупный астероид 2016 AJ193 ‒ общим диаметром около 1,4 километра. Как говорят ученые из NASA, астероид 2016 AJ193 по размеру считается больше, чем 99% других астероидов, которые передвигаются в космосе.

Об этом сообщает портал In space.

Астероид пролетит мимо Земли 21 августа. Он должен пролететь за 3,4 миллиона километров, а это в 9 раз больше, чем расстояние до Луны. Его параметры составляют 1,37 километра. Астероид 2016 AJ193 является потенциально опасным.

За такими объектами тщательно следят, чтобы предупредить любую потенциальную угрозу, потому что их траектория с каждым приближением к планете меняется.

На схеме поразили размеры небесного тела. В частности изображена орбита Меркурия и Венеры (пунктиром), астероида 2016 AJ193 (белым), Земли (синим) и Марса (пунктиром).

Астероид 2016 AJ193 обнаружили 16 февраля 2010 года. Он принадлежит к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 2155 земных дней или за почти 6 лет.

Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.

Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.