Украинцев предупредили об опасном желтосумном пауке хеиракантиуме
Его укус очень неприятный, и в некоторых случаях - опасный. Членистоногое заползло в дом жителей Харьковской области, не на шутку их перепугав.
Об этом рассказал житель Купянска Александр Кившар в Fаcebook.
Он рассказал, что в его дом ночью заполз опасный паук. Такое существо раньше не обитало на Харьковщине.
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Ядовитых желтосумных пауков неоднократно видели в Одесской, Запорожской, Кропивницкой и Днепропетровской областях, а также в Крыму. Существо называют Cheiracanthium punctorium.
Известно, что укус "желтого" паука довольно болезненный и похож на укус осы. В отдельных случаях яд паука может вызвать некроз ткани, тошноту, паралич, недомогание и лихорадку. Симптомы могут длиться до трех суток.
По словам Александра, паук прыгает вперед и мгновенно своими острыми нижними челюстями прокалывает кожу человека. И хотя яд паука не смертелен, он может серьезно повлиять на состояние здоровья человека.
Украинцев предупреждают, что яд паука, который попал в кисть, может отнять чувствительность у всей руки вплоть до плеча.
Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.
Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.
Также Politeka писала, что жители Днепропетровщины напуганы нашествием сколопендр, кадры.