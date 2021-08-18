Украинцев предупредили об опасном желтосумном пауке хеиракантиуме

Его укус очень неприятный, и в некоторых случаях - опасный. Членистоногое заползло в дом жителей Харьковской области, не на шутку их перепугав.

Об этом рассказал житель Купянска Александр Кившар в Fаcebook.

Он рассказал, что в его дом ночью заполз опасный паук. Такое существо раньше не обитало на Харьковщине.

Ядовитых желтосумных пауков неоднократно видели в Одесской, Запорожской, Кропивницкой и Днепропетровской областях, а также в Крыму. Существо называют Cheiracanthium punctorium.

Известно, что укус "желтого" паука довольно болезненный и похож на укус осы. В отдельных случаях яд паука может вызвать некроз ткани, тошноту, паралич, недомогание и лихорадку. Симптомы могут длиться до трех суток.

По словам Александра, паук прыгает вперед и мгновенно своими острыми нижними челюстями прокалывает кожу человека. И хотя яд паука не смертелен, он может серьезно повлиять на состояние здоровья человека.

Украинцев предупреждают, что яд паука, который попал в кисть, может отнять чувствительность у всей руки вплоть до плеча.

Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.

Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.

Также Politeka писала, что жители Днепропетровщины напуганы нашествием сколопендр, кадры.