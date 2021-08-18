В оздоровительном комплексе на Львовщине отравились дети

Семнадцать детей госпитализировали в Самборскую центральную районную больницу с диагнозом пищевая интоксикация. Все они из Кривого Рога, самому младшему пациенту восемь лет, а самому старшему – 15.

Об этом информирует Zaxid.net.

В Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА отметили, что несовершеннолетние 17 августа питались в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace, где должны оздоравливать, но довели детей до больничной койки.

Дети жаловались на повышение температуры, рвоту и понос. По состоянию на 6:00 18 августа в инфекционном отделении Самборской ЦРБ находятся 17 мальчиков и девочек.

Состояние пациентов – средней тяжести. Сейчас причины инцидента выясняют работники Госпродпотребслужбы и Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Санкция статьи предусматривает наказание – от 17 до 51 тысячи гривен штрафа, до 6 месяцев ареста, до 3 лет ограничения свободы или столько же лет в тюрьме.

Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.

Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.