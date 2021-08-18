Певица Лариса Долина сидела на специалньой диете, лишь бы сбросить лишний вес

Не так давно в образах звезды стали заметны перемены – она начала носить более открытую одежду, надевать смелые наряды и показывать фигуру с новой стороны. Поклонники подметили, что Долина сильно похудела.

И теперь во время отдыха певица этого уже не скрывает. Одна уже рассказала, что всего за полгода ей удалось избавиться от 21 килограмма веса при помощи специальной диеты. В одном из интервью звезда призналась, как обращалась в клинику. Она прошла специальное обследование и сдала множество анализов, чтобы изучить состояние организмов.

Таким образом звезда выбрала диету по здоровью, ведь ей запретили есть некоторый набор продуктов. Он включал фрукты, ягоды, морковь, брокколи, яйца, икру, торты, вафли, хлеб, лук, чай, молочные и кисломолочные продукты. Сейчас на отдыхе артистка немало удивляет внешностью, ведь так исхудала, что поклонники не всегда ее узнают.

«Меняем дислокацию, едем в другой санаторий, посмотрим, как там и какое море! Всем замечательного утра и тако же дня!🌞» - пишет Долина под новым постом.

В сети отвечают:

«Лара! Ты сделала моё утро!!!👏😍; Роскошная!; Красавица!!! Хорошего отдыха Вам!; Лариса, хорошая форма!!!! Вы большая умница, трудяга и красавица!; Отлично выглядите👍; Вы меня сильно мотивируете. Ношу 52-й размер😢; Огромная работа проделанная вами дада; побольше фото в бикини)))) вы-молодец; Зачем? Для чего? Мадонна?».

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