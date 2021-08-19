В Одесской области рассматривается вариант переноса учебного года на конец сентября
Об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации.
В пресс-службе сообщили, что по плану, увеличение курортного сезона должно обеспечить жителей региона рабочими местами, а в бюджет поступит больше денег.
По словам чиновников, именно сентябрь - лучшее время для путешествия по приморским регионам.
Предварительные подсчеты, предоставленные чиновниками, показали, что в случае продления курортного сезона, за сентябрь 2021 года дополнительно в бюджеты приморских регионов может поступить 600 млн. грн.
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К слову, накануне нового учебного года заявили о нехватке учебников
О проблеме сообщила руководитель Департаменте образования одесского горсовета Елена Буйневич.
Чиновница говорит, что на данный момент полностью обеспечены книгами только ученики с первого по третьи классы, а также старая школа. А вот детям с пятого по седьмой класс не хватает около 20% учебной литературы.
В тоже время поставки учебников для 4 и 8 классов ожидаются конца лета.
Буйневич объяснила, что учебники закупаются за бюджетные деньги, однако государство не выделило их в полном объеме.
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