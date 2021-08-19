В Одесской области рассматривается вариант переноса учебного года на конец сентября

Об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации.

В пресс-службе сообщили, что по плану, увеличение курортного сезона должно обеспечить жителей региона рабочими местами, а в бюджет поступит больше денег.

По словам чиновников, именно сентябрь - лучшее время для путешествия по приморским регионам.

Предварительные подсчеты, предоставленные чиновниками, показали, что в случае продления курортного сезона, за сентябрь 2021 года дополнительно в бюджеты приморских регионов может поступить 600 млн. грн.

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О проблеме сообщила руководитель Департаменте образования одесского горсовета Елена Буйневич.

Чиновница говорит, что на данный момент полностью обеспечены книгами только ученики с первого по третьи классы, а также старая школа. А вот детям с пятого по седьмой класс не хватает около 20% учебной литературы.

В тоже время поставки учебников для 4 и 8 классов ожидаются конца лета.

Буйневич объяснила, что учебники закупаются за бюджетные деньги, однако государство не выделило их в полном объеме.

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