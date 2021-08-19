К чему готовиться

Совет национальной безопасности и обороны принял важное решение относительно лекарств

Соответствующее решение СНБО обнародовано в среду на сайте главы государства в указе №369/2021.

Предположительно ограничения начнут действовать только с 1 января 2024 года. До установленной даты Кабмин должен ввести мораторий на рекламу в СМИ, телевидении и радио любых лекарственных препаратов, медизделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

Когда нововведение вступит в силу под запретом будет реклама лекарственных средств, медпрепаратов, методов профилактики и диагностики, методов лечения и реабилитации.

Отмечается, что такие нововведения должны минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье людей.

В СНБО также настаивают на поддержании правительством законопроекта №5547. В документе речь идет о пищевых и диетических добавках. Законопроект призван проконтролировать обращение и продажу таких препаратов.

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