Во Львове разгорается скандал с призером Олимпиады
Бронзовый призер Олимпиады 2004 года в стрельбе из лука и тренер Дмитрий Грачев, который проживает во Львове, назвал украинский язык "псячим".
Об этом рассказал на своей странице в Facebook бывший народный депутат Владимир Вязивский и показал скрины их переписки.
По словам Вязивского, львовский олимпиец и спортсмен задолжал экс-нардепу сумму в 4500 долларов. Когда Грачеву напомнили о долге, он в грубой форме сначала потребовал у собеседника перейти на русский язык, а потом предложил забрать долг на Красной площади в Москве.
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Львовского спортсмена возмутило то, что Владимир Вязивский писал ему сообщения на украинском языке. Львовянин заявил, чтобы тот "нормально говорил, на русском языке, потому что он по-псячи не общается".
По данным издания Zaxid.net, Дмитрий Грачев получил бронзу на Олимпиаде в 2004 году в Афинах. Окончил Львовский государственный университет физкультуры, тренировался в спортивном сообществе "Динамо", был признан лучником №1 в Украине.
За свою победу от Львовского городского совета он получил квартиру. Сейчас Грачев работает тренером в тире во Львове.
Напомним, украинцы назвали новую форму олимпийской сборной худшей за все годы.
Как сообщала Politeka, украинец триумфально "проплыл" на Олимпиаде: установлен рекорд соревнований.
Также Politeka писала, что украинский спортсмен завоевал медаль на Олимпиаде, отметившись историческим достижением.