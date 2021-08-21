60% пожилых украинцев останутся без пенсий от государства через 30 лет

Об этом говорится в отчете «Будущее пенсионной системы Украины: адекватность, охват и устойчивость» на сайте Международной организации труда, передает Finance.ua.

На сегодняшний день, согласно данным отчета, только 36 процентов трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет в Украине платят взносы в государственную пенсионную систему.

«Когда охват населения находится на таком низком уровне, применение строгого принципа уплаты взносов с точки зрения пригодности означает, что в конечном итоге более 60 процентов пожилых людей не будут получать пенсию, связанную с уплатой взносов», — говорится в сообщении.

Основными причинами сложившейся ситуации называют: относительно низкое участие населения в рабочей силе и высокая безработица (в частности для молодежи и женщин), отсутствие регистрации из-за неформальности и занижения заработной платы.

Напомним, что, согласно пенсионной реформе, в Украине уже должны были заработать три уровня пенсионной системы. Однако, пока даже второй уровень пенсионной системы — обязательные пенсионные накопления — не введен.

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